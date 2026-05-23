KKTC Mahkemeleri 2025 Faaliyet Raporu, ağır ceza mahkemelerinde görülen suç türlerine ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. Rapora göre 2025 yılı içinde ağır ceza mahkemelerinde toplam 1390 dava görüldü. Bu davaların 734’ü sonuçlandırılırken, 496 dosya 2026 yılına devretti. Başsavcılık ise 58 dosyada takipsizlik kararı verdi.

Ağır ceza dosyalarında en yüksek pay uyuşturucu suçlarına ait oldu. Uyuşturucu ithali, satışı, tasarrufu ve üretimine ilişkin dava sayısı 500’e ulaştı. Bu sayı 2024’te 487, 2023’te ise 364 olarak kaydedilmişti. Böylece son iki yılda belirgin yükseliş yaşandı.

Uyuşturucu suçlarını 210 dava ile sahtecilik, sahte belge düzenleme ve dolandırıcılık suçları izledi. Hırsızlık ve benzeri suçlar 163, ağır yaralama ve ciddi darp dosyaları 113, silahlı soygun ve benzeri suçlar ise 106 dosya olarak kayıtlara geçti.

Raporda cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarında da artış görüldü. Taammüden adam öldürme dosyaları 2024’te 3 iken 2025’te 4’e yükseldi. Adam öldürme ve teşebbüs suçlarını kapsayan diğer kategori ise 7’den 14’e çıktı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinsel suçlar kapsamında açılan dava sayısı da 65 olarak kaydedildi. Ateşli silah ve patlayıcı madde suçlarıyla ilgili dosya sayısı ise 87’ye ulaştı.

Veriler, ağır ceza mahkemelerinde özellikle uyuşturucu, mali suçlar ve şiddet içerikli suçların son yıllarda yükseliş eğiliminde olduğunu ortaya koydu.