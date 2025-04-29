Güney Kıbrıs’tan aldığı uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışırken Metehan Kara Giriş Kapısı’nda yakalanan Orhan Boçkır hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanık Orhan Boçkır’ın 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00'de Metehan Kara giriş kapısı doğuya bakan oto park yeri içerisinde yürürken şüpheli görülerek, üzerinde yapılan aramada dıştan streç naylona sarılı 4 ayrı paket halinde yine streç naylonlara sarılı ağzı çıtçıtlı naylon poşetler içerisinde yaklaşık 108 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Yargıç, sanığın üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde uyuşturucu geliri olan bin 200 euro bulunarak, emare alındığını belirtti. Yargıç, sanığı “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal, Alma ve Tasarruf” suçlarından mahkum ettiklerini ve sanığa, oy birliği ile bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.