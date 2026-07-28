Girne’de 2025 yılı Nisan ayında ‘Kulis’ isimli iş yerini kurşunlama suçlamasıyla yargılanan Abdurrahim Çelik ve Nurullah Çaktırmaz aleyhindeki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Çelik ve Çaktırmaz yargılandığı 7 davadan suçlu bulunup mahkum edildi.

4 EL ATEŞ ETTİLER…

Başkan Melek Esendağlı, sanıkların kiraladıkları aracın plakalarını sökerek, Girne’nin en işlek caddelerinden biri olan Mete Adanır Caddesinde insan kalabalığının olduğu, mekanın hâlâ müşteri aldığı saatlerde 4 el ateş ederek olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Silahı Dikmen’e gömen sanıkların araç kamera kayıtlarında tüm konuşmalarının ve yaptıkları tüm eylemlerin, suçu bir anlık hata ile değil planlı bir şekilde işlediklerini gösterdiğini söyledi.

“5 TANE SIKTIM”…

Oy birliği ile alınan kararda, sanıkların eylemlerinden sonra araç içi kamera görüntülerinde Kürtçe konuşarak “5 tane sıktım, eğildiler mi bilmem” konuşmalarının mahkemede dinletildiğini kaydeden Esendağlı, sanıkların planlı bir şekilde organize olarak işledikleri suçun kararda ağırlaştırıcı olarak değerlnedirildiğini kaydetti. Birden çok görgü tanığı olan olayda, sanıkların konuşmalarının Türkçeye çevrildiğini kaydeden Esendağlı, en işlek caddede meydana gelen olayın daha farklı sonuçlanabileceğine vurgu yaptı.

“TOPLUM” VURGUSU…

Mahkeme Başkanı Melek Esendağlı, müştekilerin sanıklar hakkında şikayetlerini geri çektiğini, Çelik ve Çaktırmaz’ın suçlarını itiraf ederek suç aleti silahın yerini polise gösterdiklerini kaydetti. Ateşli silah kullanımının toplum güvenliği açısından zedeleyici olduğunu belirten Esendağlı toplumda daha büyük acıların çekilmemesi için bu tür suçlar karşısında, mahkemelerin tutumunun değişmeyeceğini vurguladı. Esendağlı Abdurrahim Çelik’i 8, Nurullah Çaktırmaz’ı 7 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.