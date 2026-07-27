KKTC’de bir haftada çıkan 33 yangın 6 milyon 568 bin 200 TL maddi hasar neden oldu.

İtfaiye Müdürlüğü’nün 20-26 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre, yangınların muhtemel nedenleri arasında, "yanan sigara izmaritleri, kısa devre, kişiler tarafından yakma, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik telleri, aracın, bacada biriken yağların alevlenmesi ve spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması" yer aldı.

- 30 özel servis olayı

Aynı dönemde kayıtlara geçen 30 özel servis olayı, “ağaçta, kuyuda ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin, asansörde kalan şahıslarla araçta kilitli kalan çocuğun kurtarılması, yangın eğitimi, yangına karşı tedbir, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki. ” şeklinde açıklandı.