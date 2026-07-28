Gönyeli’de önceki sabaha yakın yanan park halindeki FR 141 plakalı aracın yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği tespit edildi.

Meselede zanlı görülen 38 yaşındaki isminin baş harfleri D.K. tutuklandı ve "Kasti Hasar” suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurettin Özgenler olguları aktardı.

Polis, zanlının 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02:50 raddelerinde Yenikent’te sakin A.D.’ye ait Toyota Corolla marka aracı park halinde bulunduğu sırada kasten ve kanunsuz olarak henüz tespit edilemeyen yakıcı bir materyal kullanılarak ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, çıkan yangında bahse konu araçta tahmini 100 bin TL hasar meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği ikametgahı içerisinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada yatak odasından masa üzerinde çakmak ve yine yatak odasında ağzı açık bavul içerisinde güvenlik kamerasından tespit edilen olay saatinde giydiği kıyafetlerin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından bahse konu yanan araç üzerinden kalıntı örnekler alınarak incelenmeye gönderildiğini açıkladı. Polis, Zanlının parmakları üzerinden alınan swap örneklerinin de incelemeye gönderildiğini aktardı. Polis memuru, alınması gereken tanık ifadeleri ve temin edilmesi gereken kamera görüntüleri mevcut olup, beklenen raporlar da olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Ben o mahallede otuyorum, olay saatinde evime giderken görüldüm ama ben bir şey yapmadım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.