Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar David Obinna Sunday, Crosper Chidozie Ndeka ve suçla bağlantıları olabileceği şüphesiyle tutuklanan Chibuike Stephan Chılaka ve Chukwudi Udechukwu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa'da ikamet eden zanlıların uyuşturucu satışı yaptığına dair alınan ihbar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. ekibi tarafından zanlıların evinde yapılan aramada, toplam 347 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 143 bin 380 TL ile 20 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, David Obinna Sunday’ın 2025 yılı Mart ayı içerisinde 504 gram kenevir aldığını, 56 gramını 900 bin Narya karşılığında Crosper Chidozie Ndeka’ya verdiğini, 25 Nisan tarihinde yine Lefkoşa’da bir şahıstan uyuşturucu temin ettiğini ve Crosper Chidozie Ndeka’ya bir milyon 350 bin Narya karşılığında 80 gram verdiğini, geriye kalan kısmını da tanımadığını birçok kişiye sattığını, elde ettiğini paraları Nijerya’daki ailesine gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, Crosper Chidozie Ndeka’nın ifadesinin David Obinna Sunday’dan aldığı uyuşturucuların bir kısmını içtiğini, geri kalan kısmın paketi 800 liraya birçok kişiye sattığını söylediğini aktardı. Emarelerin analiz sonucu için laboratuvara gönderildiğini söyleyen polis, aranan bir şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.