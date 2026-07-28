"Patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu" suçundan tutuklanan isminin baş harfleri A.K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Polis, 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht. Sami Küpeli Sokak üzerinde bulunan bir meyhane içerisinde kendisinden ayrılmaması için tasarrufunda bulundurduğu 1 adet 9 mm çapında canlı mermiyi kız arkadaşına vererek kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçunu işlediğini söyledi. Polis, olayın 26 Temmuz’da bildirildiğini, merminin emare alındığını ve zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada adına kayıtlı bir adet silah ve 50 adet mermi bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak sözlü beyanları bulunduğunu ve bunların araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak olunan ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.