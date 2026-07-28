Girne-Alsancak Çevreyolu’nda 24 Temmuz gece yarısı meydana gelen ağır trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Mete Faruk Borucu’nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Çangar Plaza’nın park alanından anayola çıktığı sırada motosikletin önünü kapattığı öne sürülen 19 yaşındaki Ali Arda Kızıl, “Dikkatsiz sürüş”, “Ağır yaralama” ve “Yolda araçlara öncelik hakkı vermeme” suçlamalarıyla ek tutukluluk talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten polis memuru Berkay Tayanç, Borucu’nun doktorundan aldığı son bilgileri mahkemeye aktardı.

“EMBOLİ RİSKİ VAR. YAKIN TAKİPTE”

Tedavisi yoğun bakım servisinde devam eden Borucu’nun doktorundan alınan bilgileri mahkemeye aktaran polis, çoklu kırığı olan Borucu’nun emboli ve enfeksiyon riski olduğunu yakın takip edildiğini söyledi.

Polis, kazanın 24 Temmuz tarihinde meydana geldiğini, GJ 440 plakalı salon araç sürücüsü Ali Arda Kızıl’ın Çangar Plaza’nın park alanından dikkatsiz şekilde çevre yoluna giriş yaparak o sırada sol şeritte seyreden SD 325 plakalı motosiklet sürücüsü Mete Faruk Borucu’nun önünü kapatarak araçla motosikletin çarpıştığını ifade etti. Soruşturmayı yürüten Girne Trafik Şube ekipleri, kazaya karışan GJ 440 plakalı aracın arka stop lambalarının çalışmadığı yönündeki iddiaları da araştırıyor.

Polis, teknik inceleme sonucunda aracın mekanik durumu ve olası teknik arızaların kazaya etkisinin belirlenmeye çalışıldığını mahkemeye aktardı. Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen tutukluluk talebinde polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve alınması gereken ifadeler ile teknik incelemelerin devam ettiğini belirterek ek süre istedi. Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve araştırılması gereken hususlar bulunduğunu değerlendirerek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.