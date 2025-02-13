Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, önceki gün Meclis’te yaptığı konuşmada, sözleşmesi biten bir kamu çalışanına 5 aydır usulsüz şekilde maaş ödendiğine işaret ederek, konuyu Sayıştay’a ihbar etmişti.

Barçın’ın bu açıklamasının ardından söz konusu ismin Özgür Yeleğen olduğu öğrenildi.

Devrim Barçın “Bakanlar Kurulu, 26 Eylül 2023’te Devlet Planlama Örgütü'nde (DPÖ) yatırım danışmanlığı yapmak üzere bir sözleşmeli personel istihdam etti.

Ancak söz konusu personelin sözleşmesi 1 Ekim 2024 itibarıyla sona erdi

resmi gazetede yeni bir sözleşme yayınlanmadan 5 aydır maaş almaya devam ediyor. Bu kişi aynı zamanda UBP Parti Meclisi üyesidir ve işe gitmeden maaş almaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Devrim Barçın’a yanıt veren Maliye Bakanı Berova ise, ilgili müdürü çağırarak işin aslını öğreneceğini ve fazla ödeme yapılmışsa geri ödemesi için gerekli işlemleri yapacağını kaydetmişti.