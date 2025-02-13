Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Talip Atalay, Muazzez Gazihan’ın sunduğu "Haber ve Ötesi" programında, parti tabanının hükümetten çekilme konusunda baskı yaptığını açıkladı.

Atalay, YDP’nin yükselişinin bazı hükümet ortaklarını rahatsız ettiğini ve bu durumun ortakların genel sekreterleriyle yapılan görüşmelerde ele alındığını ifade etti. Ayrıca, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile ilerleyen günlerde görüşeceğini duyurdu.

“Hükümet ortağı muamelesi görmediğimiz için bu sıkıntılar yaşanıyor. Ancak ortaklarla iletişim süreci başlamış durumda,” diyen Atalay, parti tabanının toplantıların sürekli ertelenmesinden rahatsızlık duyduğunu ve hükümetten çekilme yönünde güçlü bir baskı oluşturduğunu belirtti.

“Parti tabanının ikna olması gerekiyor. Hükümetin, Erhan Arıklı’nın parti başkanı olduğunun farkında olmasını istiyoruz. Hükümetten çekilmenin bize ne kazandırıp ne kaybettireceğini iyi değerlendirmemiz gerekiyor,” şeklinde konuşan Atalay, karar aşamasında dikkatli hareket edeceklerinin altını çizdi.