Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Eski Müsteşarı Erkan Okandan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maliye Bakanlığı’nın kısa vadeli borçlanma ihalesi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, KKTC Merkez Bankası’nın bugünkü efektif satış kuru rakamlarına göre, 3 milyar 597 milyon 277 bin 600 TL ihale açılmış, ancak borçlanma %61,56 oranında artarak 5 milyar 811 milyon 739 bin 930 TL olarak gerçekleşti. Kısa vadeli DİBS borçlanmaları sonrasında, Haziran 2026 tarihine kadar maliyenin ana para borç stoku 15 milyar 243 milyon 235 bin 400 TL oldu.

Mevcut borç stokunun aylara göre geri ödemeleri şöyle:

Mart 2026: 1 milyar 786 milyon 775 bin TL

Nisan 2026: 6 milyar 927 milyon 819 bin 300 TL

Mayıs 2026: 4 milyar 257 milyon 579 bin 495 TL

Haziran 2026: 2 milyar 271 milyon 835 bin 830 TL

Okandan, Merkez Bankası tarafından yapılan ihalede, Maliye Bakanlığı’nın 4 milyon STG olarak çıktığı ihalede 3 katından fazla borçlanarak 12 milyon 100 bin STG borçlandığını belirtti. Ağır­lık­lı ortalama borç faizi %4,14 olarak kaydedildi.

Okandan, KKTC Merkez Bankası’nın 23 Şubat 2026 tarihinde bankalara %2 faizle 40 milyon 250 bin STG sattığını hatırlatarak, devletin kısa süre içinde düşük faizle satış yaptığı dövizi, yüksek faizle borçlandığını vurguladı. Açıklamasında tüm ihalelerin ve kabul edilen tekliflerin yasallığını belirten Okandan, amacının kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanlığı maaş ödemeleri için 5,7 milyar TL borçlandı: İhaleye çıkılan rakamdan 3 kat fazla borçlanıldı