Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Haber Kıbrıs ekranlarında Ali Baturay’ın sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Töre, Cumhurbaşkanlığı seçimde ortaya çıkan yaklaşık “60’a 40”lık tablonun federasyon politikasına verilmiş bir destek olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu belirtti. Seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman lehine oluşan oyların önemli bölümünün hükümete ve parti yönetimine duyulan tepkinin sonucu olduğunu savundu.

“Bu olay parti içi kırılmanın sonucudur” diyen Töre, hükümette yaşanan sıkıntıların ve yönetim tarzına yönelik rahatsızlıkların sandığa yansıdığını söyledi. Töre, CTP’nin yüzde 60’lık oyu federasyona verilmiş bir onay gibi göstermesini “istismar” olarak nitelendirdi.

Programda doğrudan hükümetin yönetim kapasitesini sorgulayan Töre, parti içi huzursuzlukların temelinde yönetim zafiyeti olduğunu ima ederek, “Yönettiğinizi zannedersiniz ama yönetemediğiniz orta yere çıkar” sözlerini yineledi.

Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan krizi de bu çerçevede değerlendiren Töre, kendi adaylığının defalarca oylanmasına rağmen sonuç alınamamasının parti içi disiplin ve yönetim sorununun açık göstergesi olduğunu söyledi.

Töre, fiber optik protokolünün imzalanmadan önce hukukçular, uzmanlar ve ilgili paydaşlarla çalışılması gerektiğini belirterek, “Etik olan buydu, doğru olan buydu. Ama bu olmadı” dedi.

Başbakanın konuyu imzalamadan önce parti grubuna getirmediğini ifade eden Töre, teknik ve hukuki detayların ekip çalışmasıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Yönettiğinizi zannedersiniz ama yönetemediğiniz orta yere çıkıyor bu durumlar oluştuğu zaman” sözleriyle yönetim tarzını eleştirdi.

Fiber optik protokol Meclis’e geldikten sonra ciddi şikâyet ve sitemlerin yükseldiğini söyleyen Töre, sendikaların ve çeşitli meslek örgütlerinin itirazlarının dikkate alınmak zorunda kalındığını kaydetti.

Töre, Başbakan’ın tek tek milletvekilleriyle görüştüğünü ancak bunun imza öncesinde yapılması gerektiğini dile getirdi. “Keşke başında bu işi imzalamadan milletvekili grubuyla, uzmanlarla, hukukçularla bu konular görüşülseydi” diyen Töre, gelinen aşamada protokolün Meclis’ten geçirilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından imzalanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen bir protokolün bu aşamada reddedilmesinin doğru olmayacağını belirten Töre, ancak sürecin baştan hatalı yürütüldüğünü söyledi.

“UBP’DE ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR VAR”

Programın ilerleyen bölümünde parti içi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Töre, UBP tabanında ciddi rahatsızlıklar bulunduğunu ifade etti. Vatandaşlardan sürekli şikâyet aldığını söyleyen Töre, “Ulusal Birlik Partisi’nde çok büyük sıkıntılar var” dedi.

Parti disiplininin tek taraflı işletilemeyeceğini belirten Töre, disiplinin sağlanabilmesi için parti yönetiminin de milletvekillerine ve parti organlarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. “Kendi kafasına göre gidecek, bir iş yapacak, sonra da ‘parti disiplinidir’ diyeceksiniz; bu doğru değildir” ifadelerini kullandı.

21 Ekim 2024’teki Meclis Başkanlığı seçimine de değinen Töre, parti içinden altı milletvekilinin kendisine oy vermediğini belirterek disiplinin o noktada bozulduğunu söyledi. Yaşananların parti tabanında aşınmaya yol açtığını kaydeden Töre, hükümet ortaklarının tabanında da benzer sıkıntılar bulunduğunu ifade etti.