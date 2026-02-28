İşadamı Halilcan Demirezen’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Grand Opera Hotel ve Casino, örnek bir davranışla ihtiyaçlı kişilere 3 bin adet iftar ve yardım kolisi dağıttı.

Opera Hotel ve Casino yönetimi ayrıca, Ramazan ayı dolayısıyla Girne’de yüzlerce kişiye lokma ikram edilen bir de etkinliğe imza attı.

Yardımsever kişiliğiyle bilinen işadamı Halilcan Demirezen, kısa bir süre önce de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne son teknolojik cihazlarla donatılmış bir ambulans bağışında bulunmuştu.