Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, (KTOEÖS) dün TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

Sendika Başkanı Selma Eylem, “Kuklacıyı protesto için buradayız” diyerek, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin bugün “yok oluş noktasına” sürüklendiğini vurguladı. Sendika, laik ve demokratik toplum yapısına yönelik dayatmaları, siyasal iradeye müdahaleleri ve fiber optik protokolü gibi uygulamaları kabul etmediklerini açıkladı.

Eylem, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasal eşit ortağı olan Kıbrıslı Türklerin dünyadan izole edilmesi politikalarının mimarı olan anlayışın toplumu aşağılamasını ve yok saymasını kabul etmediklerini söyledi. “Laik, demokratik toplum yapımızı dönüştürme dayatmalarını kabul etmiyoruz. Zenginliklerimizi, kurumlarımızı yok etme dayatmalarını kuklaları aracılığıyla ileri götürme çalışmalarını kabul etmiyoruz” dedi.

Adanın kuzeyinin çetelerin, kaçakçıların, hırsızların ve sermayenin barınağı haline getirildiğini belirten Eylem, “Uluslararası hukuk dışında bırakılan bir statüko oluşturuldu. Toplum fakirleştirildi, yozlaştırıldı, mafya düzenine, ideolojik tarikatlara, soyguncu şirketlere mahkum edildi. Yarattığı bataklık düzeninden nemalanan ve nemalandıran AKP rejimini reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıllardır TC hükümetleri tarafından dayatılan ve işbirlikçi hükümetlerce uygulanan politikalarla ülkenin alt yönetim haline getirildiğini kaydeden Eylem, şiddet olaylarının, kriminal suçların arttığını; sahte diplomalar, rüşvet, torpil ve peşkeş iddialarıyla “anayasa ve yasa tanımaz bir bataklık düzeni” oluşturulduğunu vurguladı.

Eylem, “Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan kazanılmış haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nereden gelirse gelsin siyasal irademize yapılan müdahaleleri kabul etmeyecek, irademizi özgürce kullanmak için direnecek ve mücadele edeceğiz. Adamızın bölünmüşlüğünün kalıcı hale getirilmesini kabul etmeyeceğiz. Ne yama ne de rehin olmayı kabul etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, Elçilik önündeki eylemde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin yaklaşık 90 yıldır varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, “Bugün hiç bu kadar yok oluş noktasına ve umutsuzluğa götürülmemiştir” dedi.

1974’ten itibaren burada inşa edilen rejimin toplumu bir yere götürme üzerine kurgulandığını söyleyen Gökçebel, günlük hayatta “trollerin, baskıların, tehditlerin ve şantajın” arttığına dikkat çekti. “Bu zihniyet inşasına kurumlarıyla birlikte hazırlanma sürecini yaşıyoruz. Külliye bu rejimin inşasıdır dedik” ifadelerini kullandı.