İtalya'da düzenlenen CONIFA EURO 2026’da şampiyon olan KKTC A Milli Futbol Takımı’nı kabul eden Başbakan Ünal Üstel, "Kıbrıs Türk halkının özlediği başarı geldi" dedi.

Üstel, ambargo ve izolasyonlara rağmen gençlerin spordan koparılamadığını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Zaliha Çavuşoğlu Konferans Salonu’ndaki kabulde, bazı bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC A Milli Futbol Takımı Kafile Başkanı, KTFF 2'nci Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, KKTC A Milli Takım Teknik Direktörü Nazım Aktunç, KTFF Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez hazır bulundu.

Kabulde, Milli Takımlar Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi, teknik heyet, futbolcular ve diğer konuklar yer aldı.

KTFF Başkanı Sertoğlu, milli takım futbolcularıyla teknik heyetin imzasının olduğu ay-yıldızlı formayı Üstel’e takdim etti.

Başbakan Üstel bu “ölümsüz formayı” Başbakanlığın en güzel yerine asacağını belirterek, “Ne büyük bir başarı elde ettiğimizin ve bu başarının ardından ay‑yıldızlı formamızı Başbakanlığın en özel köşesine yerleştirdiğimizin hikâyesini hep anlatacağız. Yeni başarılara hep birlikte imza atacağız.” şeklinde konuştu.

- Üstel: “Dayanışma ruhuyla birlikte Kıbrıs Türk halkının özlediği başarı geldi”

Başbakan Ünal Üstel, kabuldeki konuşmasına KKTC A Milli Futbol Takımı’nı başarısından dolayı kutlayarak başladı.

Kıbrıs Türkü’nün bugünlere gelene kadar bir varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Üstel, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile özgürlüğümüze kavuştuk.” dedi.

O günlerde bugünlere aynı dayanışma ruhuyla gelindiğini ifade eden Üstel, “Bütün ambargolar ve izolasyonlara rağmen, gençlerimizi spordan koparamadılar.” ifadelerine yer verdi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve iş insanlarının sağladığı büyük kolaylıklarla dünyaya açıldıklarını ifade etti.

Gençlerin ve sporcuların bir kısmının kendi kişisel çabalarıyla, bir kısmının ise Türkiye Cumhuriyeti üzerinden spor faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Üstel, birçok federasyonun ise tamamen kişisel girişimlerle, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin engellemelerine rağmen birçok yerde müsabakalara katılarak ülkeyi temsil ettiğini belirtti.

“Son elde edilen başarı hepsinin üzerindedir. Çünkü ülkenin temsiliyetini en iyi şekilde ortaya koyan milli sporcularımız, İtalya gibi bir ülkede vize almakta bile zorluk yaşarken; herkesin katkı koymasıyla müsabakalara katılmak için büyük bir dayanışma ruhu gösterdiler.” diyen Üstel, bu dayanışma ruhuyla birlikte hedefledikleri, istedikleri ve Kıbrıs Türk halkının özlediği başarının geldiğini kaydetti.

Maç günü herkesin televizyonların başında olduğunu anımsatan Üstel, sporcuların ortaya koyduğu başarıyı hep birlikte alkışladıklarını dile getirdi.

“Milli sporcular, bu güzel şampiyonada hak ettikleri kupayı alıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndüler.” diyen Başbakan Üstel, katlı koyanlara teşekkürler ederek, bu başarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

- Sertoğlu: “Bu kadar disiplinli, hırslı ve arzulu bir milli takım hiç görmedim”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da, CONIFA EURO 2026’da gelen şampiyonluğun uzun bir yolculuğun sonucu olduğunu ifade etti.

Toplumsal birliğin önemine vurgu yapan Sertoğlu, herkesin elini taşın altına koyduğunu ve bu ortak çabanın sonunda başarının geldiğini kaydetti.

“Bu kadar disiplinli, hırslı, arzulu… Her şeyi harfiyen yerine getirmeye çalışan bir milli takım, hiç görmedim.” diyen Sertoğlu, bütün ekibin olağanüstü çaba harcadığını dile getirdi.