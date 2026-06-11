Gazetemizin İstanbul Temsilcisi Uğur Bakıcı, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerlerinin yaşatılması, Kıbrıs davasının kamuoyunda doğru şekilde anlatılması ve Kıbrıs Türk halkının sesi olma yönündeki çalışmaları nedeniyle Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından Onursal Fahri Üyelik ile onurlandırıldı.

Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve 78 yıldır Kıbrıs Türk tarihine, kültürüne ve milli davasına sahip çıkan Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından verilen bu üyelik, yalnızca bir üyelik belgesi olmanın ötesinde, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine katkı sunan isimlere duyulan vefanın da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Onursal Fahri Üyelik belgesi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray tarafından Uğur Bakıcı'ya takdim edildi. Eray, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesinin ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasında gençlerin ve basının üstlendiği role dikkat çekerek, bu konuda emek veren isimlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.