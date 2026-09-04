Güney Kıbrıs’ta, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak amacıyla bakan rolünü üstlenecekleri özel bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkanlığında gerçekleştirilecek özel oturumda, gençlerin kendi politika önerilerini sunacağını söyledi.

Habere göre Letimbiotis, gençlerin kararların alındığı yerde söz sahibi olmasını istediklerini ve gelecekleri hakkında yalnızca devlet yetkililerinin değil, kendilerinin de karar verebilmeleri için gerekli koşulları yaratmak gerektiğini kaydetti.

İlgilenen gençlerin katılım formunu doldurabileceklerini veya özgeçmişleriyle birlikte bakanlıkların yetki alanına giren konularda somut bir öneri sunabileceklerini belirten Letimbiotis, seçilecek önerilerin özel oturumda sunulacağını ve görüşüleceğini söyledi.