Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile önceki gece 22.00 sularında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Başbakan Ünal Üstel, “Inkansere Umbilikal Herni (Göbek Fıtığı)” teşhisi ile ameliyata alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve Yakın Doğu Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özant tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Başbakan Üstel’in genel cerrahi servisinde tedavisi devam ediyor.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde dün düzenlenen basın toplantısı ile Başbakan Ünal Üstel’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in 8 Aralık Pazartesi sabahı başlayan ağrısının gün içerisinde şiddetini artırarak devam etmesi sonucu akşam saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunu söyledi. Başbakan Üstel’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdiği bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, “Ameliyat gayet başarılı geçti. Sayın Başbakanımızın sağlık durumu stabildir. Ameliyat sonrası tedavisinin tamamlanması ile birlikte birkaç gün içerisinde aramızda olmasını ümit ediyoruz” dedi. Gerçekleştirdikleri başarılı ameliyat ve emekleri için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne teşekkür eder eden Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

PROF. DR. SALİH MÜJDAT BALKAN: “BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ, SAĞLIK DURUMU İYİ.”

Başbakan Ünal Üstel’in 8 Aralık Pazartesi akşamı saat 22.00 sularında şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ise, “Gerçekleştirdiğimiz muayene ve tetkikler sonrasında Başbakan Sayın Ünal Üstel’e, halk arasında göbek fıtığı olarak bilinen Inkansere Umbilikal Herni teşhisi konmuştur” ifadesini kullandı.

Başbakan’ın sonrasında acil ameliyata alındığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “Başbakanımız, acil ameliyata alarak başarılı bir ‘fıtık tamiri’ operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında genel sağlık durumu iyi olan Sayın Ünal Üstel’in genel cerrahi servisimizde takip ve tedavisi devam etmektedir” dedi.