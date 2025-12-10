Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölgede yaşanan yoğun yağışların ardından oluşan su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Şenkul, yaşanan durumun altyapı eksikliğiyle değil, “doğal afet” niteliğindeki şiddetli yağışlarla ilgili olduğunu vurguladı.

Şenkuk’un açıklaması şöyle:

9 harf 2 kelime: Doğal afet.

Bizde deniz var, su aktı denize gitti.

Lefkoşa ve Gönyelinin denizi olmadığı için alçak bölgelerde baskınlar oldu.

Bu kadar basit.

Sorun şehirlere yağan yağmur miktarı değil, sorun dağdan gelen şiddetli yağmur suyu.

Gönyelide yaşananları alt yapı eksikliğine bağlayan her kim var ise halk diliyle söyleyim kabak keser.

Doğal afeti önleyecek altyapı mümkün olsaydı heralde Avrupa’nın göbeğinde her sene can kayıpları bile yaşanan ortalama 10+ sel ve su baskını olmazdı.

Geçen gün de demiştim, bu tip durumlarda önce can güvenliği.

Bu tip doğal afetler artacağı için bunlara karşı ülkesel eylem planını oluşturmalıyız, yapılması gereken esasen budur bana göre.

Dün akşam (önceki akşam) vatandaşlar belediyeler, itfaiye ve sivil savunma sayesinde devletin varlığını yanında hissetti, bu önemlidir.

Piyasada olmayanlar da vardı ama bu yeni bişey değil bizim için.

Geçmiş olsun Gönyeli, Lefkoşa, Ozanköy, Bellapais.

Bilgimize gelmeyen zarara uğrayan tüm diğer bölgelere ve vatandaşlarımıza da ayrıca geçmiş olsun.

Belediyeleriniz ayaktadır ve yaraları birlikte saracağız…