İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Sivil Savunma ekipleri, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinden geçen derenin taşmaması için çalışma başlattı.

Taşkını önlemek için dere kenarlarına toprak/ çakıl bent çalışması yapıldı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban, taşkın riski nedeniyle Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde herhangi bir taşma veya su baskını yaşanmaması için ortak tedbirler aldıklarını vurguladı.

Dinçyürek, daha önce açılan kanalın kenarlarının güçlendirildiğini, suyun daha hızlı drenaj edilerek bölgeden uzaklaştırılmasını sağlayacak önlemler üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, hastanenin bodrum katında bulunan cihazlar, hizmet birimleri ve hasta kabul alanları için de gerekli koruyucu adımların tamamlandığını söyledi.

Bölgede oluşabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı güçlü ve organize bir şekilde önlem aldıklarını belirten Dinçyürek, halka çağrı yaparak, birkaç gün sürecek kötü hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, evlerde ve bulunulan bölgelerde alınabilecek kişisel tedbirlerin mutlaka uygulanmasını tavsiye etti.

HARMANCI

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kanlıköy Göleti ile Gönyeli Barajı’ndan taşan sular nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinden geçen derede taşma riski bulunduğunu, bu nedenle hastanenin en kritik nokta olarak yakından takip edildiğini söyledi.

Harmancı, yaşanan sorunun doğrudan yağıştan kaynaklanmadığını belirterek, rutin yağışlarda derelerin suyu taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Asıl sorunun Kanlıköy Göleti ve Gönyeli Barajı’nın taşmasıyla dereye eklenen yüksek miktardaki su olduğunu ifade eden Harmancı, “Bu, milyonlarca metreküplük ek su demektir ve buna hazır olmanın çok fazla bir imkânı yok” dedi.

Meteorolojiden alınan ilk bilgilere göre, bugün de yağış beklentisi bulunduğunu, ekiplerin bu öngörü doğrultusunda hazırlandığını dile getirdi.

Sivil Savunma Teşkilatı ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Harmancı, Başhekim Mustafa Kalfaoğlu ile birlikte hastanenin etkilenmemesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Öncelikli amaçlarının hastanenin etkilenmemesi olduğunu vurgulayan Harmancı, olası bir risk durumunda tahliye sürecinin Sivil Savunma, hastane yönetimi ve belediye iş birliğiyle yürütüleceğini kaydetti.

TAŞKINKÖY DERELİ SOKAK HATTI

Harmancı, Taşkınköy bölgesindeki durumun da aynı derenin bir koluyla bağlantılı olduğunu, bu hattın Kanlıköy Göleti’nden beslendiğini söyledi.

Hastane tarafındaki derenin Gönyeli Barajı’ndan, Taşkınköy hattının ise Kanlıköy’den su aldığını belirten Harmancı, güneyden gelen dere akışının da hızlandığını ifade etti.

Taşkınköy’de şu an için can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını belirten Harmancı, derenin bazı noktalarda taşarak Dereli Sokak’ta yol seviyesine ulaştığını, yol ve dere kotlarının yakınlığı nedeniyle iki apartmana geçici olarak ulaşım sağlanamadığını, diğer apartmanlara ise erişimin sürdüğünü söyledi.

En ciddi yol kapanmasının Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, Hastane Çemberi ile Ortaköy Işıkları arasında yaşandığını ifade eden Harmancı, yol kotunun dere seviyesinin altında kalması nedeniyle drenaj sisteminin ancak su seviyesi düştüğünde çalışabildiğini söyledi.

Kanlıköy yönünden gelen suyun bu şekilde devam etmesi halinde güzergâhın bir süre daha kapalı kalabileceğini belirten Harmancı, Göçmenköy ve Öğretmenler Caddesi üzerinden alternatif ulaşım sağlandığını ve hastaneye erişimin aksamaması için bu yolların açık tutulmaya çalışıldığını ifade etti.