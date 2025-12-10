İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, taşkın uyarısı sebebiyle, tüm birimlerin 24 saat teyakkuzda olduğunu vurguladı.

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışların ardından bölgelerde yaşanan taşkın riskleri ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Oğuz, Gönyeli Barajı’nın önceki akşam kısa sürede dolarak taşma noktasına gelmesinin dikkat çektiğini kaydetti. Oğuz, “Taşan fazla suyun Kanlıdere’ye akmasıyla birlikte en büyük risk alanlarından birinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olduğu belirtildi.” dedi.

“Amacımız bu süreci kazasız, belasız bir şekilde atlatmak. Meteoroloji yağışların şiddetle devam edeceğini bildirdi.” diyen Oğuz, tüm ilçelerde ilçe emniyet kurullarının teyakkuzda olduğunu söyledi.

Oğuz, yetkililerin duyurularına uyulması gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledi.