Ülkede önceki akşam başlayan ve dün de devam eden kuvvetli yağmurlar, birçok bölgede felakete dönüştü.

Özellikle Lefkoşa Ortaköy, Gönyeli Yenikent, Kanlıköy, Girne, Çatalköy, Dikmen, Pınarbaşı, Boğaz başta olmak üzere birçok bölgeyi su bastı, evler sular altında kaldı, araçlar sel sularına battı, evlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, Gönyeli Onan Ltd. çevresinde hem araçlarda hem konutlarda mahsur kalan 7 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Evcil hayvanlar ve sokak hayvanları da suyun içinde mahsur kaldı. Gelen yardım talebi üzerine Yenikent bölgesinde su taşkını nedeniyle yuvalarında mahsur kalan köpekler, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yetkililer vatandaşlara mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmaması çağrısı yaptı.

Ülke genelinde etkili olan sağanak yağmur, birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken birçok yol trafiğe kapandı.

Polis, İtfaiye, Belediyeler ve Sivil Savunma ekipleri yaşanan su taşkınlarını önlemeye çalıştı.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Gönyeli Barajı ve Kanlıköy göleti ile bazı dereler taştı. Gönyeli bölgesinde bazı yollar su altında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bölgede su baskınları yaşandığını, ekiplerin saatlerdir aralıksız görev yaptığını, taşkınlara müdahale ettiğini belirtti.

Amcaoğlu, özellikle dağ eteklerine düşen yoğun yağışın büyük bir baskı oluşturduğunu belirterek, birkaç gün önce neredeyse tamamen boş olan Gönyeli Barajı’nın dün taşmaya başladığını söyledi.

Bölgede ciddi su baskınları yaşandığını kaydeden Amcaoğlu, sürüklenen araçlar, mahsur kalan vatandaşlar ve su basan evler bulunduğunu, ekiplerin saatlerdir aralıksız görev yaptığını söyledi. “Birçok aracı ve vatandaşımızı evlerine ulaştırdık” diye konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Amcaoğlu, riskli bölgelerde kesinlikle dışarı çıkılmamasını istedi.

MAHSUR KALANLAR OTELE VE ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde aşırı yağışlar ve su taşkınlarıyla ilgili kriz masası oluşturuldu. Gönyeli’de mahsur kalan vatandaşların otele ve öğrenci yurduna yerleştirildiği de açıklandı.

Can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu da vurgulayan Amcaoğlu, önceki akşam suda sürüklenen, araçta mahsur kalan 20’ye yakın vatandaşın evlerine sağ salim ulaştırıldığını da aktardı.

Sıkıntının yağışlarla değil dağdan gelen suyla ilgili olduğunu belirten Hüseyin Amcaoğlu, Kanlıköy ve Gönyeli barajlarının taştığını, Dut Deresi’nin Kanlıköy’de ciddi sıkıntı yarattığını söyledi.

Amcaoğlu, özellikle Yenikent’te belli sokaklarda suyun seviyesinin düşmediğini, alt katları su bastığını, Sivil Savunma ekiplerinin de yardımıyla insanların evlerinden tahliye edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Güzelyurt, Girne, Değirmenlik, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlarının da kendisini aradığını ifade eden Amcaoğlu, “Araç, gereç sıkıntımız yok. Müdahale noktasında sıkıntımız var. Yağmur bize fırsat vermiyor. Dağa yağan yağmur, güçlü şekilde Gönyeli-Yenikent’e ulaşıyor. Dikmen’den, Boğaz’dan, Dağ Yolu’ndan, Pınarbaşı’ndan gelen su bize sıkıntı yaratıyor” dedi.

Altyapıya göreve geldikleri günden beri ciddi rakamlar harcadıklarını kaydeden Amcaoğlu, bu tarihi yağışa rağmen yatırım yapılan bölgelerin birçoğunda sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Amcaoğlu, “İklim krizi bir gerçek. Bir ayda yağacak yağışlar bir günde yağmaya başladı. Bu da dünyanın gerçeği… Doğa bu hacmi kaldırmıyor hele ki insan eliyle yaptığımız tahribatı hiç kaldırmıyor…” diye konuştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da, derelerin taşma tehlikesi olduğunu ve devlet hastanesi ile dere kenarlarının risk altında olduğunu söyledi.