Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Federasyon olarak gerçekleştirdikleri toplantıda, çalışma yaşamını ve toplumsal adaleti yakından ilgilendiren, asgari ücret sürecinin derhal başlatılması ve Meclisteki tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etme kararı aldıklarını belirtti.

Serdaroğlu, asgari ücretin, açlık sınırının dahi altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmî başvuru yaptıklarını ve asgari ücreti masaya yatırmak için toplantıya çağrılmayı beklediklerini söyledi.

Asgari ücretin Ocak ayında belirlenebileceğini ancak son güne bırakılan, aceleyle alınan kararların toplum yararına olmadığını savunan Serdaroğlu, “Bu nedenle, verilerin şeffaf biçimde ortaya konacağı, tüm tarafların sağlıklı biçimde tartışabileceği bir sürecin yılbaşından önce başlatılmasını talep ediyoruz. Yaptığımız bu çağrı ile birlikte yasal süre resmen başlamıştır” dedi.

Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’in “Kimseye ayrıcalık yok” açıklamasını dikkatle not ettiklerini ancak toplumun, yolsuzlukların, sahte evrakların, usulsüzlüklerin ve çürümüşlüğün konuşulduğu böylesine karanlık bir dönemi ilk kez yaşadığını ileri sürdü.

Madem “kimseye ayrıcalık yok”, o hâlde herkesin yasalar karşısında eşit olması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, bu nedenle, meclisteki tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti. Serdaroğlu, açıklamasına şöyle devam etti;

“Başta muhalefet milletvekilleri ve mevcut süreçten rahatsız olan hükümet vekilleri olmak üzere, tüm vekillerin topluma öncülük etmesi gerekmektedir. Bu süreç aynı zamanda, kimin gerçekten şeffaflıktan yana olduğunu, kimin yargılanmaktan çekinmediğini de gösterecektir. Bu süreçte adalet ateşinin yakılması için özellikle muhalefet partilerine önemli bir görev düşüyor. Topluma liderlik etmek böylesi zor süreçlerde belli olur. Bu görevi başkalarından beklememeleri, kendileri üstlenmeleri gerekir.”