Başbakan Ünal Üstel, “Bu felakette tüm kamu ve özel sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayret ortaya koymuştur” dedi.

Üstel, Girne’de meydana gelen deniz kazası ardından süreç boyunca 139 hekim ile yaklaşık 200 hemşire ve sağlık çalışanının görev yaptığını söyleyerek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başbakan Üstel, yaptığı açıklamada, Girne açıklarında 7 gün önce meydana gelen deniz kazasının hemen akabinde, sağlık çalışanlarının büyük bir seferberlik anlayışıyla harekete geçtiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda; 21 ambulans ve 63 personelin süratle limana sevk edildiğini, 25 doktor ve 30 hemşirenin olay yerinde ilk müdahalelere başladığını belirten Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devlet, üniversite, askeri ve özel hastanelerimiz eş zamanlı olarak alarma geçirilmiştir.

267 yolcudan sağ kurtarılan 239 insanımızın tamamı hastanelere sevk edilmiş, gerekli muayene ve sağlık kontrollerinden geçirilmiştir. Bunlardan 132’si ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanelere yatırılmış, 4 kazazedemiz yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır.

Süreç boyunca 139 hekim ile yaklaşık 200 hemşire ve sağlık çalışanımız görev yapmıştır.

Kazazedelerimizin triyaj, ilk müdahale, sevk ve tedavileri koordineli şekilde gerçekleştirilmiştir. 19 psikiyatri uzmanı ve 17 klinik psikologdan oluşan ekiplerimiz de kazazedelerimize, hayatını kaybeden ve kayıp insanlarımızın yakınlarına destek vermiştir.

Bugün itibarıyla kamu ve üniversite hastanelerimize yatırılan 132 kazazedemizden 131’i taburcu edilmiştir. Yalnızca 1 kazazedemizin yatarak tedavisi devam etmekte olup sağlık durumu hızla iyiye gitmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören kazazedemiz kalmamıştır.”

-Kazada şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybetti…15 kişi için çalışmalar devam ediyor

Kazada şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Başbakan Ünal Üstel, “Kayıp 15 insanımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir.” dedi.

Üstel açıklamasında, “İlk dakikadan bugüne büyük bir özveriyle görev yapan devlette, özelde ve üniversite hastanelerimizdeki tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, psikologlarımıza, ambulans ekiplerimize ve sürece katkı koyan tüm sağlık kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyoruz.

Devletimiz tüm imkanlarıyla kazazedelerimizin, kayıplarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.