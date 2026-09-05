Polis, yarın Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunun Demirhan mevkiinde bulunan okaliptüs ağaçlarında budama ve gençleştirme çalışması yapılacağını duyurdu ve sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 06.00-10.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar süresince, Lefkoşa'dan Gazimağusa istikametine gidecek sürücüler için ulaşımın, Erülkü Süpermarket kavşağından itibaren köy içi servis yolundan sağlanacağı belirtildi.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.