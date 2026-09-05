Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, derbiyi kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş ise Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 yenilgi ile haftaya 6 puanla 3. sırada girdi. Ligde geçen hafta Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen siyah-beyazlı ekip, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
DERBİ KAPALI GİŞE
Kadıköy'de Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar, derbideki mücadelede tribünlerin tamamını dolduracak.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK ASENSİO, BEŞİKTAŞ TAM KADRO...
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.
TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, derbi maçta forma giyebilecek.
Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.