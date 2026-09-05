Girne-Taşucu seferini yapmak üzere pazar günü Girne Turizm Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmaları 7. güne girdi.

Dün geminin enkazından iki kadın yolcunun daha naaşına ulaşıldı. Polis tarafından yürütülen kimlik tespit çalışmalarının ardından bulunan kişilerin Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat olduğu belirlendi.

Faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükselirken, kayıp 16 kişiye ulaşmak için aramalar devam ediyor.

Başbakan Ünal Üstel’in ilerleyen saatlerde aileleri ziyaret etmesi ve bilgilendirmesi bekleniyor.

-Çalışmalar 24 saat esasına göre devam ediyor

554 metre derinlikte bulunan gemi enkazında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar’ın katılımıyla yürütülen çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Robotik sistemlerle enkaz çevresi ve gemiye giriş yapılabilecek noktalar taranırken, ekipler hem kayıp yolculara hem de kazanın nedenlerinin aydınlatılmasında önem taşıyan kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.

Su altındaki çalışmalara deniz ve hava unsurları da destek veriyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına toplam 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor. Kayıpları bulmaya yönelik çalışmalar, TCG Alemdar’dan 554 metre derinliğe indirilen uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla yürütülüyor.

-Meclis Araştırma Komitesi kurulması talep edildi

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, facianın nedenlerinin ve olası sorumlulukların araştırılması amacıyla hükümetin Cumhuriyet Meclisi’ne araştırma önergesi sunduğunu ve Meclis Araştırma Komitesi kurulmasını talep ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, araştırma komitesi kurulması yönünde hem hükümet hem de ana muhalefet CTP tarafından dilekçe sunulduğunu bildirdi.

-Görevden almalar

Kazanın ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda başlayan görev değişiklikleri de devam etti. Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ardından Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları’nın görevlerine son verildi. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Denizdeki arama 7. gününde sürerken, kazanın ardından başlayan adli, idari ve siyasi süreçte de, hem kayıp 16 kişinin bulunması, hem de Filo Jet’in neden battığı ve kazada olası ihmallerin bulunup bulunmadığı için çalışmalar sürüyor.