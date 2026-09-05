Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi (Gençlik Konseyi), Girne’deki deniz kazası ile ilgili toplumun beklentisinin; mazeret değil, arama kurtarma çalışmalarının durmadan, soruşturmanın geciktirilmeden, kamu özel ayrımı yapılmadan, sorumluluğu bulunan herkesin yargı önüne çıkarılması ve adalet olduğunu belirtti.

Gençlik Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Aygın, Gençlik Konseyi adına Girne’deki Filo Jet kazasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Aygın, açıklamasında arama kurtarma çalışmaları, kazaya ilişkin teknik konular, delillerin güvence altına alınması, kamu ve özel sektörün sorumluluklarının soruşturulması ile siyasi ve idari sorumluluğu konularını ele aldı.

“Bu facia kader değildir, kamu ve özel tüm sorumlular hesap vermelidir” diyen Aygın, kazayı tüm yönleriyle değerlendirdi ve hükümete 8 maddelik çağrı yaptı.

Aygın, özetle, arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürmesi, ailelere yönelik bilgilendirme ve destek merkezi kurulması, gemi ile ilgili tüm bilgilerin açıklanması, liman kayıtlarının ve delillerin korunması, soruşturmanın bağımsız yapılması, kazadan sağ kurtulanlara ve hayatını kaybedenlerle kayıpların ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi, siyasi ve idari sorumluluğu olanların kamuoyuna hesap vermesi çağrısında bulundu.