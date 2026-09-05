Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Başbakan Üstel, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG IŞIN ve TCG Alemdar gemilerinin yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda ulaşılan naaşın bir kadına ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Üstel, bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla Polis teşkilatı tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Girne Turizm Limanı’nda basına yaptığı açıklamada, ulaşılan ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen naaşın, kimlik tespiti için ailelerle temas kurulacağını, yüz taraması ve gerekirse DNA testi yapılmasının ardından naaşın aileye teslim edileceğini kaydetti.

Üstel, arama kurtarma çalışmalarının 554 metre derinlikte yürütüldüğüne dikkat çekerek, bu koşullar nedeniyle çalışmaların zamana ihtiyaç duyduğunu ve ağır ilerlediğini söyledi. Üstel, TCG Işın ve TCG Alemdar’ın arama kurtarma faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğünü belirtti.

Ulaşılan naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanların sayısının 13’e yükseldiğini, kayıp sayısının ise 15 olduğunu ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla yürütülen arama faaliyetleri, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir.

Bu zorlu süreçte ilk andan itibaren Kıbrıs Türk halkının yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Arama çalışmalarına büyük bir özveri ve kararlılıkla katkı koyan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Deniz Kuvvetlerimizin, Hava Kuvvetlerimizin, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm komutanlarına ve personeline, sahada gece gündüz görev yapan tüm askeri ve sivil ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Ayrıca facianın yaşandığı ilk andan itibaren bölgede görev yapan, gelişmeleri kamuoyuna aktararak halkımızın doğru bilgiye ulaşmasına katkı sağlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer dış basın mensuplarına, sorumlu gazetecilik anlayışları ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz.”

Üstel, tüm ekiplerin, kayıplara ulaşmak için aynı kararlılık, hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, “Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz.” Dedi.