Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden İsmail Kurt, Lefkoşa’da dün son yolculuğuna uğurlandı.

Çelebioğlu Özel Güvenlik Şirketi’nde güvenlik amiri olarak çalışan Kurt’un cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile Kurt'un ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşanırken, İsmail Kurt’un annesinin feryatları yürekleri dağladı.