Başbakan Ünal Üstel, gençleri yeni spor tesisleriyle buluşturduklarını ifade etti.

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan spor ambargolarına rağmen her zaman ve her yerde kendileriyle tek yürek olan Anavatan Türkiye ile spor ambargolarını dahi kırdıklarını belirtti.

“Kıbrıs Türkü, 1950’lerden 1974’e gelene kadar bu baskıları yaşadı. Gerek ekonomide, gerek sosyal hayatta gerekse sporda...” diyen Üstel, ancak bugün gelinen noktada Kıbrıs Türkünün artık özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirdi.

Gençlerin her türlü engellemeye rağmen Avrupa'ya giderek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla yarıştığını dile getiren Üstel, bazı sporcuların da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında ülkelerini temsil ettiğini söyledi.

Sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstel, “Bizi, hiçbir zaman ambargo engelleyemez.” dedi.

“Kıbrıs Türkü’nün 1950’den bugüne kadar her zaman yanında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti var. Olmaya da devam ediyor.” şeklinde konuşan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile her sene imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolleri ile yapılan yatırımlara değindi.

Bugün her türlü sporun yapılabilmesi adına çalışmaların devam ettiğini, açılışlar gerçekleştiğini kaydeden Üstel, beş tane spor tesisini ülkeye kazandırdıklarını ifade etti.

Gençleri spor alanlarına çekmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için hükümet olarak her türlü fedakarlığı yaptıklarını dile getiren Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de gençler için verdiği desteğin altını çizdi.

Üstel, spor yatırımlarına değindi.

“Hükümet olarak gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçmayız.” diyen Üstel, ülkede sağladıkları siyasi istikrarla bunları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Koalisyon ortaklarıyla uyum içerisinde olduklarını dile getiren Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin her zaman en üst seviyede olduğunu vurguladı.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve katkı koyanlara destekleri için teşekkür etti.

Bütün sıkıntılara rağmen, hiçbir fedakarlıktan kaçmayan milli sporcuları aldıkları derecelerden dolayı kutlayan Üstel, spora en çok bütçeyi ayıran hükümet olduklarını ifade etti.

Spora her alanda en büyük katkıları yaptıklarını dile getiren Üstel, sporcuların gittikleri her yerde Rum tarafının ve Avrupa’nın baskısıyla karşılaşmalarına rağmen çoğu müsabakalara katılarak ülkeyi temsil ettiğini ve seslerini dünyaya duyurduğunu ifade etti.