CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 30 Kasım Pazar günü, her yıl geleneksel olarak gerçekleşen ve CMC Golf Kulübü Ana Sponsoru Creditwest Bank organizasyonu olan Captain Creditwest Cup Golf Turnuvası oynandı. Turnuva Net Birincisi 35 Puan ile JP Mainardi oldu. Olgun Emirzade ise 22 Gross Puanı ile Gross Birinciliğini elde etti.

Stableford formatında Course Handicap’ın % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak oynanan ve zaman zaman yağmur altında zorlu koşullarda oynanan turnuvada Heiner Helmer 33 Puan ile ikinci olurken, Gülay Garabli ise 32 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve banka yetkilileri ile CMC Golf Kulübü Kaptanı John Murray tarafından takdim edildi.

Turnuva sonrası, Creditwest Bank yetkilileri ile oyuncular birlikte yemek yediler.

CMC’de 7 Aralık Pazar günü sezonun yine önemli turnuvalarından biri olan President Putter Turnuvası oynanacak.