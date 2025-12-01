Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu faaliyet programı kapsamında yer alan Büyükler & Senyörler 5. Ayak Aşkın Burcu 9 top anı turnuvası müsabakaları yapıldı. Lefkoşa Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen anı turnuvasında büyük bir çekişme yaşandı. Turnuva Büyükler & Senyörler 5. Ayak Aşkın Burcu 9 top disiplininde düzenlenen anı turnuvasına 24 sporcunun katıldığı, çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı turnuvada final maçları sonucunda şampiyon belli oldu.

BİLGE ALAÇAM ŞAMPİYONLUKLARA ABONE

Lefkoşa Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezon Büyükler & Senyörler 5. Ayak Aşkın Burcu 9 top anı turnuvası final maçı sonunda Bilge Alçam şampiyon oldu. Büyükler & Senyörler 5. Ayak Aşkın Burcu 9 top anı turnuvası müsabakalarına 24 sporcunun katıldığı turnuva zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar oldu. Büyükler & Senyörler 5. Ayak Aşkın Burcu 9 top anı turnuvasında ilk 8’e kalan Bilge Alaçam, Hüseyin Borankan, Emir Ahmet Konuklu, Alara Ghaffari, Salih Boztuna, Sevimsu Yazganarıkan, Hasan Aligüllü, Hasan Kazın’den oluşan sporcuların yarı finale yükselme mücadelesi verdi. Yarı final müsabakalarında üstün performans sergileyen Hüseyin Borankan ve Bilge Alaçam final biletini almayı başardı. Final müsabakasında Bilge Alaçam güçlü rakibi Hüseyin Borankan karşısında 8-4 mağlup ederek 5. Ayak Aşkın Burcu 9 top anı turnuvası şampiyonu oldu.

BÜYÜKLER SÜPER AYAK TURNUVASI

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 5. Ayağın tamamlanmasının ardından oluşacak genel sıralamada ilk sekiz sırayı alan sporcular, Büyükler Süper Ayak Turnuvası’nda mücadele etmeye hak kazanacak. Final etabında ise ilk üç dereceyi elde eden sporcular, 28 Şubat 10 Mart 2026’da Türkiye’de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni milli takım adına temsil etme hakkı kazanacak.

ÖDÜL TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler 5. Ayak Akın Burcu 9 top anı turnuvası müsabakaları sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon’u kurucu başkanı merhum Aşkın Burcu’nun oğlu Aykın Burcu tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler 5. Ayak Aşkın Burcu 9 Top anı turnuvası müsabaka sonuçları.

Çeyrek Final Sonuçları:

Bilge Alaçam-Salih Boztuna 6-1

Emir Ahmet Konuklu-Alara Ghaffari 6-3

Hüseyin Borankan-Sevimsu Yazganarıkan 6-3

Hasan Aligüllü-Hasan Kazın 3-6

Yarı Final Sonuçları:

Bilge Alaçam-Emir Ahmet Konuklu 8-4

Hüseyin Borankan-Hasan Kazın 8-2

Final Sonuçu:

Bilge Alaçam-Hüseyin Borankan 8-4

Dereceye Giren Sporcular:

1. Bilge Alaçam

2. Hüseyin Borankan

3. Emir Ahmet Konuklu-Hasan Kazın