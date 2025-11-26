Taekwondo Judo Karate Aikido Kurash Wushu Federasyonu Faaliyet programında olan 2025 yılının son Rekli kuşak sınavı yapıldı.

134. Taekwondo, 80. Karate Sınavı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Yapılan sınavda terfi Edenler kuşaklarını 30 Kasım 2025 Pazar günü günü saat 9.30 da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan Törende Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen’den alacaklan alacaklar.

Teknik komite, imtihan komitesi,ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavların sonuçları şöyle:

TAEKWONDO

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Sema Oktay, Özgür Emekci, Demir Erhan, Ali Atalay Çeliköz, Mete Bozlar, Bade Özdemir, Yiğit Eymen Özdemir, Muhammet Emir Kaya, Illia Prachyk, Hasan Kılınç, Mert Ali Batıray.

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Ahmet Erişken

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Elif Nisa Aktaş, Muhammed Eren Yılmaz, Fatıma Dilem Dilekci, Deha Emekci, Mustafa Kaya, Ali Ahmed, Neva Feride Keskin, Süleyman Mimedov, Emetenur Aktaş, Metcan İnci, Selin Tüfekçi, İbrahim Erişken, Melek Naz Altunbıçak

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Elif Yaranoğlu, Eylül Ceryan, İrem Özen, Arda Karlık, Kübra Parçalar, Yiğit Ali İnci, Sami Sultanoğlu,

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Mahir Eymen Çelik, Süleyman Çelik, Michail Tobicyk, Kuzey Ege Şanverdi, Hasan Yıldrırım.

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Alya Volkan, Hayrunnisa İkinci.

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Zeynep Aslantürk.

KARATE

7. Kyu Yeşil Kuşak Kazananlar

Özlem Çırakoğlu.

6.Kyu Turuncu Kuşak Kazananlar

Shamil Aliyev, Kirill Makolov, Alen Yuvka.

5. Kyu Yeşil Kuşak Kazananlar

Beyza Kaycin, Samia Heybatlı.

4. Kyu Yeşil Kuşak Kazananlar

Kadriye Diana Çelik.