Cumhurbaşkanlığı’nda, önceki akşam “Milli Sporcular Onur Gecesi” düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörlüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen geceye; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, spor federasyonu başkanları, sporcular ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sporculara teşekkür plaketinin takdim edildiği etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.

TATAR: “HEPİNİZLE GURUR DUYUYORUM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede çok önemli ve değerli sporcuların yetiştiğini belirtti.

“Bu sporcular, fırsat yaratarak dünyada bizleri temsil ediyor. 42 sporcumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin milli takımlarında KKTC’yi temsil ediyor.” diyen Tatar, sporcuları kutlayarak başarılar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere kapılarını açtığını söyleyen Tatar, “Burada acımasızca Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanmakta olan baskılar, izolasyonlar, engellemeler ve kısıtlamalar var...” ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Lefkoşa Jimnastik Salonu’nda çocukların ve gençlerin gerçekleştirdiği etkinliğe değinen Tatar, çocukların ve gençlerin toplumun aynası olduğunu dile getirdi.

Bu sporları büyük bir yürekle yapan gençlerin olduğunu ifade eden Tatar, koşulları ve fırsatları zorladıklarını dile getirdi.

“GELECEK SİZLERİNDİR, GELECEK GENÇLERİNDİR, GELECEK SPORCULARINDIR”

Sporculara seslenen Tatar, “Hepinizle gurur duyuyorum.” diye konuştu.

Olimpik yüzme havuzu yapılması konusuna değinen Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte geleceğe güçlü adımlarla yürüyeceklerini ifade etti.

“Gelecek sizlerindir, gelecek gençlerindir, gelecek sporcularındır” şeklinde konuşan Tatar, bu topraklarda yetişmiş sporcuların KKTC’yi en iyi şekilde temsil ettiğini, dünyaya varlıklarını ve başarılarını haykırmaya devam edeceğini belirtti.

“İzolasyonlar, ambargolar ve baskılara rağmen; burada iman var, yürek var, kararlılık var ve sevgi var... Bu camia, bir bütün olarak dünyaya haykırıyor. ‘Biz varız ve var olacağız.’” diyen Tatar, sporcuların Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin birer onurlu temsilcisi olduğunu dile getirdi.

Sporcuların gençlere örnek olduğunu belirten Tatar, KKTC’nin spor alt yapısının daha da güçlendirileceğini kaydetti.