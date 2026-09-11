Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, milletvekillerinin kamu adına soru sorması, bilgi ve belge talep etmesi ile Meclis denetim mekanizmalarını işletmesinin demokratik denetimin ve halka karşı sorumluluğun gereği olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın bu yöndeki girişimleri “arkadan vurmak” olarak nitelendirmesine karşı çıkarak, “Bir milletvekilinin soru sorması, Meclis denetim mekanizmalarını işletmesi ve kamu adına hesap sorması ‘arkadan vurmak’ değildir. Tam aksine halkımızdan aldığımız yetkinin ve taşıdığımız anayasal sorumluluğun gereğidir.” dedi.

Kendisinin de milletvekili olarak kamuoyunun cevap beklediği soruları yönelttiğini, bilgi ve belge talep ettiğini belirten Akpınar, olayın bütün yönleriyle araştırılarak varsa idari, teknik veya hukuki sorumlulukların bağımsız biçimde ortaya çıkarılmasını istediğini ifade etti.

Akpınar, “Kusurun ve hukuki sorumluluğun tespiti bağımsız soruşturma ve yargı makamlarının, siyasi ve idari sorumluluğun kamuoyu önünde sorgulanması ise Cumhuriyet Meclisinin ve milletvekillerinin görevidir.” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden Demokrat Parti’yi kendisini “arkadan vurmakla” suçlayan açıklamalarını kabul etmediklerini kaydeden Akpınar, DP’nin bugüne kadar Arıklı’yı veya herhangi bir kişiyi peşinen suçlu ilan eden bir tutum içinde olmadığını söyledi.

-“Demokrat Parti, herhangi bir siyasi senaryonun veya komplonun tarafı değildir”

Akpınar, Arıklı’nın, Başbakan tarafından başlatılan görevden alma sürecini kendi siyasi tabanına anlatabilmek amacıyla önce Ulusal Birlik Partisi ve farklı çevreleri, ardından Demokrat Parti’yi hedef gösterdiğini savundu.

Demokrat Parti’nin bu kararın sahibi olmadığını belirten Akpınar, partinin Arıklı’ya karşı kurulduğu iddia edilen herhangi bir siyasi senaryonun veya komplonun da tarafı olmadığını kaydetti.

“Yaşanan süreci ‘dün UBP ve Rum çevrelerinin komplosu, bugün ise DP’nin arkadan vurması’ şeklinde sunmak, gerçek sorulara cevap vermek yerine yeni siyasi hasımlar üretmek isteği anlamına gelir.” ifadelerini kullanan Akpınar, Arıklı’yı kendi tabanından destek toplamak uğruna Demokrat Parti’yi “düşmanlaştıran” ve “mağduriyet algısı oluşturan” siyasi söylemden uzaklaşmaya çağırdı.

-“Başka faciaların yaşanmış olması, kamu yöneticilerinin görev ve sorumluluklarını hafifletmez”

Akpınar, başka deniz kazalarını örnek göstermenin veya geçmiş dönemlerde yaşananları anlatmanın bugün cevap bekleyen soruları ortadan kaldırmayacağını belirtti.

“Başka ülkelerde veya geçmişte benzer faciaların yaşanmış olması, kamu yöneticilerinin kendi sorumluluk alanlarındaki görev ve yükümlülüklerini hafifletmez.” diyen Akpınar, belirli alanlarda yeterli yasal düzenleme bulunmadığının söylenmesinin de tek başına savunma olamayacağını ifade etti.

Mevzuat eksikliği, denetim boşluğu veya yetki belirsizliği bulunması halinde bunların tespit edilmesi, gerekli yasa değişikliklerinin hazırlanması, denetim mekanizmalarının kurulması ve güvenli ulaşımın sağlanmasının öncelikle ilgili bakanlığın ve siyasi sorumluluğu taşıyan makamın görevi olduğunu kaydeden Akpınar, cevaplanması gereken hususların açık olduğunu belirtti.

Akpınar, bu çerçevede yanıt bekleyen soruları şöyle sıraladı:

“Geminin sefer ve yolcu taşıma izinleri hangi belgeler ve denetimler esas alınarak verilmiştir? Teknik yeterlilik, kapasite, mürettebat ehliyeti ve emniyet koşulları hangi makamlarca incelenmiştir?”

“İlgili mevzuat yeterli değilse bu eksiklik görev süresi içerisinde neden giderilmemiştir? Denetim yetkisi başka kurumlara ait ise bakanlığın gözetim, koordinasyon ve mevzuat geliştirme sorumluluğu nasıl yerine getirilmiştir?”

Akpınar, Arıklı’dan kamuoyunun ve Meclisin yönelttiği sorulara açık, somut ve belgeli cevaplar vermesini beklediklerini ifade ederek, Demokrat Parti’yi hedef göstermekten ve mağduriyet siyaseti üzerinden tabanını konsolide etmeye çalışmaktan uzaklaşması çağrısında bulundu.

Akpınar, soru sormaya, bilgi istemeye ve halk adına denetim görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.