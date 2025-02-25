Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde geçtiğimiz hafta ortasından beridir etkili olan soğuk hava nedeniyle zor günler geçiren üreticiler dün sabah yaşanan don(Kırağı) nedeniyle adeta perişan oldu.

Doğu Mesarya bölgesinde birçok köyde etkili olan don olayının sera ürünlerine de zarar verdiği aldığımız bilgiler arasında yer alırken, üreticilerin bugün ve yarın da böyle bir don olayı olması durumunda çok geriye gidecekleri endişesini taşıdıkları bildirilmekte.

Bu yıl kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle toprağın yeterince ısı alamadığı için don olayının da çok sert olduğunu bildiren üreticiler ilerleyen günlerde de böyle olayları yaşayabilecekleri endişesi taşıdıkları ifade ediliyor.