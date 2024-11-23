Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği, “Bazı marketlerin fahiş kar oranları ile patatesi satmasından ötürü patates fiyatları 140 TL ye kadar çıkmıştır” dedi.

Birlik, açıklamasında şunları belirtti:

“Patates üreticileri olarak kış mevsiminin kurak geçmesi ve mildiyö (verenospuro) hastalığı salgını sebebi ile ilkbahar hasadında ciddi kayıplar yaşadık. Hasadımız beklenen tonajın altında kaldı. Bu sebeplerden dolayı ilkbaharda hasat edilen patates yeni hasada kadar ihtiyacı karşılamaya yetmedi. İlkbaharda hasat edilen bu patates üretici satış fiyatı olarak 25 TL’den satışa başlanmış sonlara doğru fiyatı 40 TL ye kadar çıkmıştır. Fakat belirtilen sebeplerden ötürü az miktarda hasat edildiğinden piyasada bir açık oluşmuş ve birliğimizin de teşviki ile sonbaharda turfanda hasat edilecek olan patatesin zamanından önce hasat edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Ağustos ve eylül ayının aşırı sıcak geçmesi ve hasadın erken yapılması zorunluluğunun doğmasından dolayı sonbahar erken hasadı da hedeflenen tonajda olmamıştır. Üreticinin maliyetlerini karşılayabilmesi için turfandaki patatesin üretici satış fiyatı 65 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatın üzerine toptancı karı da eklendiğinde markete ulaştığı fiyat 80 TL olmaktadır. Fakat sorun bu noktada başlamaktadır. Bazı marketlerin fahiş kar oranları ile patatesi satmasından ötürü patates fiyatları 140 TL ye kadar çıkmıştır. Özetle tüketicinin cebinden çıkan para bin bir zorlukla üretim yapan üreticinin değil aracıların cebine girmektedir. Bu önemli detayın halkımız tarafından da bilinmesini ve üreticiye yıkılmak istenen bu yükün omuzlarımızdan kalkmasını temenni ederiz”