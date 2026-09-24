Miss Kuzey Kıbrıs 2026 Güzellik Yarışması’nda Alara Altay, Bay Kuzey Kıbrıs 2026 Yarışması’nda ise Hasan Efe Avseven birinci oldu.

Gürkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 42. düzenlenen yarışmanın finali, Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda, “Kuzey Işıkları” temasıyla Acapulco Resort Hotel’de yapıldı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2026’da Yağmur Temiz ikinci, Nazlı Can Güder üçüncü olurken; Miss Turizm Acapulco 2026 ödülünü Azra Asova, Miss Dostluk 2026 ödülünü Miray Elif Yiğen, ME Beauty Güzeli ödülünü ise Yaren Şener aldı.

Bay Kuzey Kıbrıs 2026’da Ali Eren Korkmaz ikinci, Arda Mutlu üçüncü oldu. Bay Turizm Acapulco 2026 ödülünü Hüseyin Salın, Bay Dostluk ödülünü ise Orhan Arda Öncer aldı.

Finalde farklı moda koleksiyonlarına da yer verilirken, sanat yönetmenliğini Adem Öksüzoğlu üstlendi; Bikem Tunar ile DAB-Sam Dans Grubu sahne aldı.