Esnaf, Euro kullanılan Güney Kıbrıs’ın kur farkına rağmen Kuzey’den daha ucuz olduğuna işaret ediyor. Kış sebzeleriyle pazar yerlerinde tezgâhlar renklenirken vatandaş da esnaf da fiyatlardan dert yandı.

Pazarda 30 dalcık bile olmayan bir bağ maydanoz 30 TL’den satılırken, domatesin kilosu 100 TL’ydi.

Tartışmalara yol açan patates Girne’deki Pazar yerinde kalitesine göre 100-120 TL arasında satılıyordu.

Girne’de terminal alanında her hafta düzenlenen Çarşamba pazarı eski günlerini arıyor. Geçmişte binlerce kişiye hizmet veren Pazar yeri, aşırı pahalılık karşısında her geçen hafta tenhalaşıyor. Sadece süpermarketlerde ve manavlarda değil pazar yerlerinde kurulan tezgahlarda da fiyatlar dudak uçuklatıyor. Kış sebzelerinin bollaşmasıyla tezgahlar taze sebzelerle renklenirken, “daha ucuz” diye pazar yerini tercih eden vatandaşlar buralarda da aşırı yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

ARTIK GÜNEY’DEN GELEN YOK

Yerli vatandaşlar kadar, bölgede yaşayan yabancıların da rağbet gösterdiği açık pazarda geçtiğimiz gün sergilenen ürünlerin fiyatları, market fiyatlarından çok farklı değildi. Tartışmalara neden olan patatesin fiyatı pazar tezgahlarında da 90-120 TL arasındaydı. Esnaf geçmiş yıllara göre açık pazar müşterisinin azaldığından dert yanarken, bir dönem Güney Kıbrıs’tan akın akın gelen müşteri kitlesinin de yok olduğunu vurguladı. Esnaf, Euro kullanılan Güney Kıbrıs’ın kur farkına rağmen Kuzey’den daha ucuz olduğuna işaret ediyor.

“YARI AÇ YARI TOK”

Türk Lirası’nın değerini kaybettiği ancak, fiyatların akıl almaz bir şekilde uçtuğundan dert yanan vatandaşlar da, “Kıbrıs Türk halkı için her şey daha da zor” yorumunu yaptı. Mutfağın olmazsa olmazı patates, soğan, domates gibi temel ürünlerin artık ‘lüks’ olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Eskiden dört gözle kurulan açık pazarlara koşa koşa gelir dilediğimizi alabilirdik. Ne yazık artık bunu yapmak lüks, vatandaşların birçoğu yarı aç yarı tok artık karın tokluğuna çalışıyoruz. Pahalılık her geçen gün akıl almaz şekilde artıyor ve biz bu fiyatlar altında eziliyoruz. Bir çanta patates 365 TL, sadece 3 adet patates 105 TL bu hangi ülkede vardır?” dedi.