YDÜ, Amerikan değerlendirme şirketi tarafından da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildi

ABD’li US News & World Report’un yayımladığı “En İyi Global Üniversiteler 2024-2025 / Best Global Universities Rankings 2024-2025” sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyisi olarak gösterilirken, Türkiye genelinde de en iyi 7’inci üniversite olarak yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi ayrıca tamamında ilk sırada yer aldığı 6 kategori ile KKTC’nin en fazla alanda sıralamaya giren üniversitesi oldu

Eğitimden sağlığa, otomotivden turizme kadar pek çok alanda yayımladığı “en iyiler” sıralamalarıyla bilinen ABD merkezli US News & World Report’un dünyadaki en iyi üniversiteleri belirlediği “En İyi Global Üniversiteler 2024-2025” sıralaması açıklandı.US News & World Report’un yayımladığı listede Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi üniversitesi olarak gösterilirken Türkiye genelinde de 7’inci sırada yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi genel sıralamanın yanı sıra “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği”, “Mühendislik”, “Çevre ve Ekoloji”, “Fizik”, “Kimya” ve “Bilgisayar Bilimi” alanlarında da KKTC’nin en iyisi olarak gösterildiği çalışmada en çok alanda yer alan KKTC üniversitesi oldu.US News & World Report’un, herhangi bir başvuru olmadan, doğrudan kendisinin belirlediği kriterlerle oluşturuyor olması, yayımlanan listenin en önemli yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.Dünya genelinde 2,271 üniversitenin sıralandığı listede 689’uncu olan Yakın Doğu Üniversitesi; KKTC’de birinci, Türkiye’de de yedinci sırada yer aldı. Ayrıca, Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında 194’üncü, Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında ise 260’ıncı sırada gösterildi.Dünyanın köklü üniversitelerinin yer aldığı sıralamada, Yakın Doğu Üniversitesi “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında dünya genelinde 308’inci, “Mühendislik” alanında 349’uncu, “Çevre ve Ekoloji” alanlarında 384’üncü, “Fizik” alanında 529’uncu, “Kimya” alanında 550’inci, “Bilgisayar Bilimi” alanında ise 631’inci sırada yer aldı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education, ODTÜ URAP ve Shanghai Ranking gibi pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ABD merkezli US News & World Report’un yayımladığı “En İyi Global Üniversiteler 2024-2025” sıralamasında da aynı başarıyı tekrarlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Günsel, “Bu başarı, üniversitemizin bilimsel araştırmalara, inovasyona ve eğitime verdiği önemin bir sonucudur” dedi.“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, Türkiye ve dünya genelinde de en iyi üniversiteler arasında yer almak, hedeflerimizi ve vizyonumuzu daha ileriye taşımak adına bize büyük bir motivasyon kaynağı olmaktadır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Elde ettiğimiz bu başarıların devamını sağlamak ve daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Eğitimde kaliteyi, bilimde yeniliği ve toplumda faydayı ön planda tutarak, daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”Yakın Doğu Üniversitesi olarak, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen vizyonu doğrultusunda dünya sıralamalarında elde ettikleri başarılarla gurur duyduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dünya çapında elde ettiğimiz başarılar, bilimsel çalışmalarımızın ve uluslararası iş birliklerimizin bir sonucudur. 2023 yılı itibarıyla 1800'e ulaşan bilimsel yayın sayımız, araştırma alanındaki kararlılığımızı ve akademik kadromuzun üstün çabalarını yansıtmaktadır” ifadesini kullandı.“Üniversitemiz bünyesindeki araştırma merkezlerimiz, en son teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar ile donatılmış olup, dünya çapında ses getiren projelere imza atmaktadır. Uluslararası iş birliklerimiz sayesinde, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz global ağlarda aktif rol almakta ve ortak projeler geliştirmektedir. Bu sayede, mühendislikten çevre ve ekolojiye, fizikten kimya ve bilgisayar bilimlerine kadar geniş bir yelpazede önemli bilimsel araştırmalar yürütmekteyiz” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu üretkenliğin Yakın Doğu Üniversitesi, dünya sıralamalarında üst sıralara taşıdığını vurguladı.“Yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir gurur duyduğum akademisyenlerimizin ulaştığımız bu başarıda emekleri ve payları çok büyük” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Özverili bir şekilde yürüttükleri nitelikli araştırmaları ile bilimin her alanına büyük katkılar sağlayan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum bütün meslektaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.