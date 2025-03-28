Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Oyunculuk Bölümü Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla program düzenledi.

Üniversite Kampüsü'nde dün düzenlenen programda tiyatronun evrensel dili ve dönüştürücü gücünü kutlandı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, program saat 13.00'de Dünya Tiyatro Günü için Theodoros Terzopoulos'un yazdığı uluslararası bildirinin Türkçe ve İngilizce olarak okunmasıyla başladı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise, Edward Albee’nin kaleme aldığı modern tiyatro klasiği “Hayvanat Bahçesi” sahnelendi.

Oyunda, New York Central Park’ta bir bankta karşılaşan iki yabancının tesadüfi diyaloğu aracılığıyla, modern insanın iç dünyasındaki karmaşık ve çelişkili duygular, insan ilişkilerindeki kopukluk ve bireyin kendine ve çevresine yabancılaşması çarpıcı bir biçimde ortaya kondu.

Türkçeye İbrahim Keskin tarafından çevrilen oyunun yönetmenliğini ARUCAD Oyunculuk Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgün Can Karaburun üstlendi. Oyunda, Oyunculuk Bölümü öğrencileri Yalın Doğasal ve Ersan Çıkı rol aldı.