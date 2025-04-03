Herhangi bir nedenle, burs müracaatında bulunamayan öğrencilerin burs müracaatlarını yapabilmeleri için burs sistemi (YÖBİS) iki günlüğüne yeniden açıldı.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, burs müracaatında bulunmak isteyen öğrenciler, bugün ve yarın YÖBİS sistemi üzerinden burs başvurularını yapabilecek.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2024-2025 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin de http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyerek ve transkript ile Bahar Dönemine ait öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek burs başvurularını yeniden tamamlamaları gerekiyor.

TC ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören ve 2024-2025 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerinse burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.