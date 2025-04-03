Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen “23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu”nda yapay zeka tabanlı eğitim sistemleri alanındaki yenilikçi çalışmalarını tanıttı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği ve eğitimde aktif olarak kullanılan yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın deneyimleri sempozyumun en çok ilgi toplayan içeriklerinden oldu.

15 özel kolejin katılımıyla gerçekleştirilen ve dört gün süren sempozyumda; eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve dijital dönüşüm konuları ele alındı. Eğitimde dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı öğrenme sistemlerinin öne çıktığı sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen bir sunum gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden Zöhre Serttaş, “Yapay Zeka Tabanlı Öğrenme: Prof. Dux ile Tüm Öğrenciler İçin Başarıyı Garantilemek!” başlıklı sunumunda, yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu ve öğrencilere sunduğu kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bireyselleştirilmiş öğrenme yolları, sanal sınıf ortamı, otomatik soru üretimi ve veri güvenliği gibi konular öne çıktı. Sunum sırasında Ai. Prof. Dux’ın öğretmen ve öğrencilere sağladığı avantajlar ayrıntılı bir şekilde aktarılırken, yapılan uygulamalı gösterimler büyük beğeni topladı.

Sanal sınıf ortamı ve ‘avatar’ desteği gibi yenilikçi özellikler tanıtıldı!

Zöhre Serttaş, yaptığı sunumda öğretmen-öğrenci etkileşimini artıran sanal sınıf ortamı ve avatar desteği gibi yenilikçi özellikleri de tanıttı. Öğretmenlerin dijital ortamda kendi sanal karakterleri olan avatarlarını oluşturabileceğini belirten Zöhre Serttaş, öğrencilerin bu avatarlar aracılığıyla öğretmenleriyle etkileşim kurabileceğini ifade etti. Böylece, sanal sınıf ortamlarının geleneksel eğitim modellerini tamamlayarak daha dinamik ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunduğu belirtildi.

Sistemdeki düzenlemelerde Avrupa Yapay Zeka Yasası baz alındı!

Öğretmenler için veri tabanlı analizler ve raporlama özellikleri sunan sistemin, ders planlamalarını kolaylaştırdığını vurgulayan Zöhre Serttaş, otomatik soru üretimi ve dinamik sınav modülleri sayesinde, müfredatla uyumlu değerlendirme süreçlerinin hızlandığını ifade etti. Serttaş, kullanıcı dostu arayüzü, sezgisel tasarımı ve uluslararası veri güvenliği standartlarına uygunluğu ile öne çıkan sistemin, öğretmenlerin belirlediği müfredata göre öğrencilere özel hedefler ve kazanımlar sunduğu da ifade etti.

Ai. Prof. Dux’un değerlendirmeleri doğrultusunda, bu hedeflerin öğretmenlerin onayı ile sisteme entegre edilebildiği aktaran Zöhre Serttaş, anlık test işlemleriyle desteklenen sistemde, öğretmen ve öğrenci verilerinin yüksek düzeyde korunmasını sağlayan güvenlik önlemleri üzerinde durdu. Zöhre Serttaş, sunumunda ayrıca, sistemin uluslararası veri güvenliği ve gizlilik standartlarına uygun olarak tasarlandığı ve düzenlemelerin Avrupa Yapay Zeka Yasası temel alınarak şekillendirildiğinin altını çizdi.