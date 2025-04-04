Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden 110 öğrenci, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan müzeleri ziyaret etti. Biyoloji dersinde işledikleri Kıbrıs’ın endemik türleri konusunu, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde yerinde gözlemleyerek pekiştiren öğrenciler, Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni de ziyaret ederek sanat ve tarihle dolu bir gün geçirdi.

İlk olarak Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri, Kıbrıs’a özgü bitki türlerini, fosilleri ve nadir doğa örneklerini yakından inceleyerek biyolojik çeşitlilik hakkında detaylı bilgi edindi. Biyoloji dersinde el aldıkları Kıbrıs’ın endemik türlerini görerek öğrenen öğrenciler, 20 binden fazla bitki ve canlı örneğini inceleme fırsatı buldu. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden’in de eşlik ettiği öğrenciler, ekosistemin hassas dengesi ve doğanın korunmasının önemi üzerine keyifli bir öğrenme süreci geçirdi.

Müze gezisinin ikinci durağı ise Kıbrıs Araba Müzesi oldu. Müzede, 1900’lü yıllardan günümüze uzanan geniş koleksiyonu inceleyen gençler, klasik ve modern araçları yakından gözlemleyerek sanayi devriminden bugüne teknolojinin nasıl geliştiğini keşfetti. Araç tasarımındaki mühendislik harikalarını ve teknolojik dönüşümleri yerinde inceleyen öğrenciler, geçmişten günümüze otomotiv dünyasındaki yenilikler hakkında bilgiler edindi.

Sanat ve bilimle iç içe büyüyen gençler, akademik ve kişisel gelişim açısından önemli kazanımlar elde ediyor. Aynı zamanda hayal gücünü besleyen, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve estetik bakış açısını geliştiren mekanlar olan müzeler, gençlerin sanata ve bilime olan bakış açılarını şekillendirerek, yaratıcı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar.

Diren Civa Güner: “Bu geziler bilimsel merakı teşvik ederken, çevre bilincini de güçlendiriyor!”

Teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitim ve gözlem yapmanın önemini belirten Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmeni Diren Civa Güner, “Teorik bilginin pratiğe dökülmesi, öğrencilerin bilimsel merakını artırarak öğrenme sürecini daha kalıcı hale getiriyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan müzelerde yaşadıkları deneyimin öğrencilerin meslek seçimini de etkilediğini belirten Diren Civa Güner, “Bu tür deneyimler, onların biyoloji, tıp veya eczacılık gibi alanlara olan ilgilerini artırarak kariyer seçimleri konusunda fikir oluşturmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, ülkemize özgü endemik türleri tanıma fırsatı elde ederek doğaya ve çevreye karşı farkındalıkları da artıyor. Bu geziler, bilimsel merakı teşvik ederken, çevre bilincini de güçlendiriyor” dedi.