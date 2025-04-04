Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği“ Atölye Çalışmaları” Pazartesi günü 9.30–12.00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlanacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki liselerden 2 bini aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı atölye çalışmaları bölgelere göre 8 ve 9 Nisan tarihlerinde de devam edecek.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yapacak. 70’e yakın farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan atölye çalışmalarında Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilere diş sağlığı ve uygulamaları hakkında pratik deneyimler kazandırmayı hedeflerken, Eczacılık Fakültesi ise farmasötik bilimler ve ilaç sentezi üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra Mühendislik Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi gibi birçok fakülte öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik çalışmalar düzenleyecek.

Söz konusu atölye çalışmaları kapsamında 7 Nisan tarihinde Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, İskele Ticaret Lisesi ve Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi öğrencileri etkinliklere katılacak. Toplam 437 öğrencinin bu atölyelere dahil olması bekleniyor.

8 Nisan tarihinde ise İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Levent Koleji, TED Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Karpaz Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencileri olmak üzere toplam 941 öğrencinin etkinliklerde yer alması bekleniyor.

9 Nisan tarihinde de Kurtuluş Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Esin Leman Lisesi ve Meral-Vedat Ertüngü Lisesi gibi

okullardan toplam 905 öğrencinin atölye çalışmasına katılması planlanıyor.