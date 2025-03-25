Yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmede, gelişen teknolojiler ve yapay zeka çok önemli bir rol oynama potansiyeli taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi; İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Ulusal Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu” ile yaşlı bakımında yapay zekanın rolünü masaya yatırdı.

Alanında uzman bilim insanlarını bir araya getiren sempozyumda; yapay zekanın sağlık sektörü ve yaşlı bakımında kullanımına odaklanan birçok sunum yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumda; “Yapay Zeka nedir? Sağlık Alanında Yapay Zeka Uygulamaları”, “Yaşlı Sağlığında Yapay Zeka Kullanımı”, “Yaşlı Sağlığında Multidisipliner Yaklaşım”, “Yaşlı Ayrımcılığının Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri” konulu başlıklar ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen ve yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX yaptı. Sempozyum sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Yaşlanan nüfusun bakımında, teknolojinin rolü masaya yatırıldı!

Sempozyumda konuşma yapan isimler, alanlarındaki önemli konuları katılımcılarla paylaştı. Dr. İlker Gelişen, “Yapay Zeka nedir? Sağlık Alanında Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı konuşması ile yapay zekanın sağlık alanındaki potansiyel kullanım alanlarını ele aldı. Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Geriatrik Bakımda Yapay Zeka” konusu ile yaşlı bireylerin sağlık bakımında teknolojinin nasıl bir yenilik getirebileceğini anlattı. “Yaşlı Cerrahisinde Yapay Zeka Uygulamaları” konusuyla cerrahi süreçlerde yapay zekanın katkılarını vugulayan Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ’ın ardından ise Dr. Ayşe Aydındoğmuş, KKTC’deki geriatrik bireylerde yapay zeka uygulama örnekleri üzerine bir sunum yaptı. Ayrıca, Doç. Dr. Mustafa Hoca, “Teknoloji ve Yapay Zeka Destekli Yaklaşım” başlığı altında teknolojinin geriatrik bakımdaki önemini anlatırken; Doç. Dr. Tuba Yerlikaya ise “Yaşlılarda Düşme Riski Yönetiminde Yapay Zekanın Rolü” başlığıyla, yaşlıların düşme riskinin önlenmesinde yapay zekanın nasıl bir çözüm sunduğunu paylaştı. Son olarak; Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Güney Ercantan, “Yaşlı Hakları ve Yapay Zeka” başlıklı sunumunda, yapay zekanın yaşlı hakları üzerindeki etkilerini ele alırken; Dr. Gülcem Sala Razı ise “Yaşlı Ayrımcılığının Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri” üzerine konuşarak, yaşlılıkta karşılaşılan ayrımcılığın ruhsal sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini tartıştı. Sempozyum sonunda katılımcılar, yaşlanan nüfusun bakımında teknolojinin sunduğu fırsatları ve karşılaşılan zorlukları ele alarak, geleceğe yönelik önemli bir bakış edindi.

Yapay zeka, yaşlanmanın getirdiği zorluklara çözüm sunabilecek en güçlü araç

Yaşlılar haftasının, toplumsal bilinç oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında daha fazla farkındalık yaratmak ve hatırlatmak gerekiyor” dedi. Yapay zekanın, yaşlı bireylerin özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bakım planlarının oluşturulmasını sağladığını belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, yapay zeka tabanlı eğitim uygulamalarının yaşlı bakımına entegrasyonu, bakım kalitesini artırmada büyük bir potansiyele sahip olduğunun da altını çizdi. Eğitim ve gelir düzeyindeki artış, beslenme alışkanlıklarındaki değişim, egzersizin önemi ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi faktörlerin; yaşam süresinin uzamasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Türkiye ve KKTC’deki yaşlı nüfusun artışı, yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesini zorunlu kılmaktadır” dedi.

Akıllı algoritmalar, robotik sistemler, veri analitiği ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin yaşlı bakımını iyileştirmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına büyük bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen ise “Yapay zeka, yaşlıların sosyal bağlarını güçlendirmeye, mental sağlıklarını desteklemeye ve bağımsız yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak yeni araçlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilen yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. Dux da açılış konuşmasında, “Yaşlanma yalnızca biyolojik bir süreç değil, aynı zamanda toplumların ekonomik ve sosyal yapısını da etkileyen bir olgudur” dedi. Yapay zekanın yaşlanmanın getirdiği zorluklara çözüm sunabilecek güçlü bir araç olduğunu belirten Ai. Prof. Dux, “Bu teknolojiler, sağlık hizmetlerine erişimi artırırken, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltme noktasında da büyük bir potansiyele sahiptir” ifadelerini kullandı.