ARUCAD ile KTEV iş birliği protokolü imzaladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) arasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında iş birliğini artırmayı amaçlayan bir protokol imzalandı.



ARUCAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmayla, her iki kurumun bilgi paylaşımı ve ortak faaliyetler yoluyla ilişkilerini güçlendirme hedefleniyor.



ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs’ün imzaladığı protokol, her iki kurumun ortaklaşa yürüteceği bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin esaslarını belirliyor. Protokol, tarafların karşılıklı mutabakatı ve mevcut kaynaklar doğrultusunda, ortak araştırma ve yayınlar, konferanslar, seminerler, kültürel aktiviteler, yarışmalar ve sergiler gibi pek çok alanda iş birliği yapmalarını öngörüyor. Her iki kurum profesyonellerinin mesleki gelişimleri için tesisleri paylaşma fırsatı sunulacak.



Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, bu protokolün her iki kurum için de önemli fırsatlar yaratacağını ve toplum yararına projelere zemin hazırlayacağını belirterek, "Kıbrıs'ta eğitim, kültür ve sanatı destekleyen Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile böyle bir iş birliğine imza koymaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.