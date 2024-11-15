KTFF Yönetim Kurulu tarafından Cihangir GSK - Karşıyaka SK karşılaşmasında müsabakanın hakemine yönelik sözleri nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Umut Düzdaban’ın cezası açıklandı.Karar şöyle:

KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-6/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen hususlar Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

1) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 10.11.2024 tarihinde Cihangir Stadı’nda 21325 maç numarasıyla oynanan Cihangir GSK - Karşıyaka SK karşılaşmasında müsabakanın bitimine müteakiben müsabaka hakemine yönelik sözleri sebebiyle Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban yaşanan olay ile ilgili Kurulumuzdan özür dileyerek aleyhindeki bir takım iddiaları kabul etmiştir. Meseleye ilişkin raporlar ve yine olaya ilişkin görüntüler Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Karşıyaka SK Başkanı Umut Düzdaban Disiplin Talimatının 41(1)’i ihlal ettiğine bulgu yapar 41(1)(b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası almasına oy birliği ile karar verilmiştir.