Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Hakan Gök, Emir Turalı

C.B Gençlik Gücü: Kemal, Ahmet, Çağrı, Ali Akbulut(Orhan), İbrahim, Diouf, Ali Öztürk(Ümitcan), Mustafa(Mahmut), Arif, Hasan, Fofana.

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Bünyamin, Zihni, Emre Kuvvetlişsahin, Mehmet, Atay(Doğukan), Abdoul Razak, Nevzat, Erhun(Mehmet Erol), Emre Özsin(Hasan), Şenol.

Goller: Dk. 21 ve 74 Erhun Öztümer(MTG)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 9. Hafta açılış maçında karşı karşıya gelen Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü arasındaki mücadelede kazanan Mağusa Türk Gücü oldu.

Atatürk Stadı’nda yer alan mücadelede Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri Erhun Öztümer attı.

Maçın başından sonuna kadar her iki takımın da vasatın üzerine çıkamadığı karşılaşmada gol pozisyonu da üretmekte zorlanan takımlar Atatürk Stadı’na gelen futbolseverleri adeta uyuttular.

21’inci dakikada sol taraftan gelişen MTG atağında Atay’dan aldığı pası Mehmet Gürlü ortaladı. Topla yayın hemen içerisinde buluşan Erhun Öztümer rakiplerinden sıyrılarak plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

75’inci dakikada gelişen MTG atağında sağdan Emre Özsin içeriye ortaladı, ceza yayı üzerinde Erhun şık bir vuruşla topu üst köşeden ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı.

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü, yeni teknik direktörü Nazım Aktunç nezaretinde ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Gençlik Gücü’nün galibiyet hasreti ise dört maça çıktı. MTG puanını 17 yaparken, Gençlik Gücü 13 puanda kaldı.

Süper Ligde gelecek hafta Gençlik Gücü, Çetinkaya’ya konuk olacak. Mağusa Türk Gücü ise Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.